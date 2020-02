Roma, tutti da Dzeko per fare gruppo ed uscire dal tunnel

Una brutta figura dalla quale i calciatori della Roma dovranno riprendersi il prima possibile. Questo il concetto emerso dalle interviste a caldo del post di Sassuolo-Roma. Nella giornata di oggi i giallorossi non si sono allenati, approfittando del giorno di riposo concesso loro da Fonseca ed il suo staff. Diversi giocatori, però, si sono comunque incontrati per celebrare il quarto compleanno della figlia di Edin Dzeko, Una. Stando a quanto riportato dal sito del quotidiano, alla festa per la bimba tenutasi ad Ostia Antica hanno partecipato, fra gli altri, Kolarov, Kalinic, Mancini, e Pellegrini.

Presenti anche Spinazzola, Santon e Cristante.

(gazzetta.it)

