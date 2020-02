Si chiude senza acquisti l'ultimo giorno di mercato per la Roma. I giallorossi non si sono privati neanche di Kalinic considerando che non è saltata fuori un'alternativa valida con cui sostituire il croato. Petrachi ha tentato sino all'ultimo di cedere Juan Jesus per alleggerire il monte ingaggi. Il brasiliano però ha declinato le proposte di Lecce e Cagliari mentre la Fiorentina (che lo stuzzicava maggiormente) non è riuscito a trovare un'intesa sull'ingaggio.

(Il Messaggero)