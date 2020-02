Roma senza trequartista: Fonseca pieno di dubbi

Momento chiave per la stagione della Roma che ora può andare al tappeto o riprendersi. Fonseca dovrà affrontare la partita contro il Bologna di domani con qualche problema di formazione, e con la squadra è stato chiaro un paio di giorni fa: ha chiesto di rimanere uniti e concentrati. Il tecnico portoghese spera che Dzeko prenda la squadra per mano: insieme a Pau Lopez il bosniaco è uno dei pochi certi di un posto da titolare. Più dubbi in difesa e a centrocampo.

La squalifica di Pellegrini costringe Pastore ad affrettare i tempi e, qualora l'ex PSG non dovesse farcela domani sera, Fonseca dovrebbe rispondere all'emergenza schierando Mkhitaryan, tornato in gruppo da pochi giorni, o Perotti. L'alternativa potrebbe essere una mossa già provata nei mesi scorsi: Mancini potrebbe avanzare sulla mediana, liberando Cristante per un ruolo più avanzato e lasciando spazio dietro ad uno tra Cetin e Fazio, con l'argentino leggermente favorito nonostante la stima di Fonseca per il turco.

Nulla di scontato, dunque, nemmeno sulle fasce: a sinistra dovrebbe esserci il rientro di Kolarov, mentre a destra la conferma di Santon.

