Roma, se la crisi non è (solo) di nervi

Con il Gent è arrivata una vittoria, i problemi della Roma però ci sono ancora (come ha dimostrato proprio la gara di Europa League). Le difficoltà sembrano essere sia fisiche che tattiche, ma Fonseca continua a parlare di problema di mentalità: «Pensate a chi ha un incidente con l'automobile. Dopo non vuole più guidare. Figuriamoci chi come noi, ne ha avuti tre...» . Il campo e la squadra però dicono altro. Basterebbe analizzare la prestazione di Carles Perez: arrivato qui a fine gennaio, l'altra sera sembrava volasse rispetto ai compagni. In un momento di scarsa brillantezza a livello atletico, emergono i limiti individuali dei calciatori e della rosa costruita da Petrachi. Dzeko a Reggio Emilia ha riassunto il tutto con «mancanza di qualità» . Difficile dargli torto. Ma c'è anche dell'altro.

(Il Messaggero)