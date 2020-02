Roma scatenata: tripletta storica di Bonfantini

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Uragano giallorosso al Tre Fontane. L'As Roma femminile travolge l'Hellas Verona 6-0 e trova la terza vittoria consecutiva davanti ai cinquecento tifosi presenti all'impianto dell'Eur. La protagonista del match è stata Agnese Bonfantini, che si è portata a casa il pallone dopo una gara da incorniciare coronata da una tripletta. Grazie alla prestazione di ieri l'attaccante giallorossa entra a pieno titolo nella storia del club: oltre ad aver messo a segno la prima tripletta di sempre di una giocatrice dell'As Roma femminile, la classe '99 ha realizzato il centesimo gol giallorosso in una gara ufficiale: "E' stata la mia giornata - racconta a Roma Tv - sono molto contenta della prova di tutta la squadra. Abbiamo fatto una grande partita, correndo dal primo al novantesimo minuto". Ad aprire le marcature ci ha pensato però capitan Bartoli, brava a sfruttare le incertezze della difesa veronese sugli sviluppi di un corner. Le altre reti portano le firme di Hegerberg e Andressa - su calcio di rigore - che sale a cinque gol realizzati in campionato. Sorride Bavagnoli che pensa già ai prossimi due impegni tra campionato e coppa: "Sono contenta, faccio i complimenti alle mie ragazze, siamo state brave a gestire bene tutta la gara. La squadra ha messo in campo la mentalità che ho sempre chiesto - spiega la coach - abbiamo spinto e forse qualche disattenzione da parte del Verona ci ha permesso di fare i primi due gol. Ora ci aspetta il Sassuolo, una gara fondamentale insieme al ritorno di Coppa Italia. Se vogliamo dimostrare quello in cui crediamo dobbiamo andare avanti. Lavoreremo tanto per questo e cercheremo di fare il massimo". A rendere ancor più dolce il sabato in casa romanista ci ha pensato la Primavera, impegnata nel Torneo di Viareggio. Le ragazze di mister Melillo - che stanno dominando il loro girone in campionato - si sono qualificate per la fase eliminatoria e lunedì affronteranno il Genoa in una semifinale ad eliminazione diretta.