Roma, quattro gol fuori dalla crisi

La Roma è ricomparsa, anche in campionato. Dopo aver battuto il Gent in Europa League gli uomini di Fonseca si ripetono con il 4-0 rifilato al Lecce grazie alle reti di Under, Mkhitaryan, Dzeko e Kolarov trovando anche il secondo clean sheet consecutivo (mai successo nelle precedenti 7 partite di campionato del 2020 e lontana l'ultima senza prendere gol in A, il 6 dicembre a San Siro contro l'Inter). Il tecnico, rispetto al match d'andata contro il Gent, cambia qualche interprete con Peres a destra per Spinazzola nel ruolo di terzino, Mancini per Fazio al centro della difesa, Under per Perez e Mkhitaryan per Perotti da esterni alti rispettivamente a destra e a sinistra.

(Il Messaggero)