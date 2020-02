Roma nel caos: Friedkin accelera, nessuno è più sicuro del posto

Mentre la Roma attraversa la sua peggior crisi da inizio stagione (dopo aver raccolto solo quattro punti nelle ultime cinque partite) Friedkin è ad un passo dall'acquisto del club. Anche al magnate texano - che potrebbe chiudere entro Atalanta-Roma del 15 febbraio - è chiaro che la situazione di incertezza rischia di diventare un alibi e per questo sta stringendo i tempi per entrare ufficialmente in società il prima possibile. Una volta arrivato Friedkin si inizieranno a fare i conti in vista della prossima stagione. Attualmente nessuno è certo di mantenere il proprio posto: né calciatori né dirigenti.

(Corsera)