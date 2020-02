Roma, modulo di garanzia

Sabato scorso il ceo Fienga ha avuto faccia a faccia con squadra e allenatore per fare il punto della situazione dopo la pesante sconfitta subita con il Bologna. «Siamo tutti sotto esame» la sintesi del discorso del ceo. Fonseca è pronto a ridisegnare la Roma, intervenendo sul sistema di gioco: contro l'Atalanta è possibile che proponga di nuovo il 4-1-4-1 con Mancini a centrocampo per schermare la linea difensiva. Con Mancini avanzato in difesa rientrerebbe Fazio, con Cetin come alternativa utilizzabile pure da terzino destro. Gli esterni bassi diventerebbero Peres e Spinazzola. Sulle fasce la novità dovrebbe essere l'accoppiata Perez-Perotti, in ballottaggio con Under e Kluivert.

(Il Messaggero)