Roma, la mossa dei giocatori: a pranzo insieme contro la crisi

Dopo la sconfitta contro il Bologna, che ha fatto seguito al tracollo di Reggio Emilia, la spogliatoio della Roma si è riunito tutto insieme per tentare di uscire dalla crisi. Martedì, infatti, al termine dell'allenamento mattutino, i calciatori hanno informato il tecnico Fonseca che non avrebbero pranzato a Trigoria: i leader del gruppo hanno "convocato" il resto della squadra, infortunati compresi, per un pranzo fuori. L'occasione giusta per fare gruppo e soprattutto discutere faccia a faccia, senza filtri e in un contesto conviviale, dei problemi dietro le ultime prestazioni. Un segnale importante a pochi giorni dalla sfida decisiva contro l'Atalanta.

(repubblica.it)

