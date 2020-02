Roma, il muro è crollato: 16 gol presi in 8 partite nel 2020. Adesso tutti in ritiro?

Nel 2020 la Roma è virtualmente sparita. Otto partite e 5 sconfitte, con un pareggio e 2 sole vittorie, una peraltro inutile perché arrivata in Coppa Italia, dove poi c'è stata l'eliminazione. Appare evidente che la difesa - anche per via dello scarso filtro davanti a sé - è l'ombra di quello che era in autunno. I gol subiti sono 16 in 8 match, che in realtà sarebbero 7, perché contro il Parma (quasi in versione B) - nell'inutile successo in Coppa - la porta era rimasta intatta. Con queste premesse, la squadra stamattina si rivedrà a Trigoria per un faccia a faccia con tecnico e dirigenti. Non è escluso che possa prendere corpo l'ipotesi di un ritiro in sede, anche se sarebbe fatto soprattutto per placare la piazzi, visto che alla bontà di decisioni del genere non crede nessuno.

(gazzetta.it)

