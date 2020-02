Roma, fiducia dal senato

Smalling, Kolarov, Mkhitaryan e Dzeko: titolari e protagonisti contro il Lecce, giocatori di spessore, esperienza e carattere. E' l'asse portante della Roma che che sta cercando di uscire dal tunnel della crisi. Fonseca ha puntato sui senatori, che lo hanno ripagato in campo. Solo Dzeko è quasi sicuro di non lasciare la Capitale a fine stagione: ad agosto ha firmato il rinnovo, con scadenza il 30 giugno 2022. Anche Kolarov ha recentemente prolungato fino al 2021, ma il gesto contro il Bologna ha incrinato il suo rapporto con parte della tifoseria. Mihajlovic e Sabatini potrebbero allungargli la carriera al Bologna, Fienga invece vorrebbe tenerlo come dirigente.

Il futuro di Smalling e Mkhitaryan, invece, dipenderà dal piazzamento della Roma: "Vorrei che Smalling restasse, ne stiamo parlando. Non so se sia possibile a causa della situazione con lo United, ma vorrei tanto che Chris rimanesse con noi perché molto importante. Micki, durante questa stagione, ha avuto alcuni infortuni. Ma ora sta tornando e sta dimostrando la sua qualità. È un giocatore con grande qualità e fantasia, vorrei che restasse anche lui alla Roma", le parole di Fonseca a Sky Sport Uk.

(Il Messaggero)