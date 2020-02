Roma, domani la ripresa e ritorna Mkhitaryan. Oggi metà squadra alla festa della figlia di Dzeko

Domani alle 11 la Roma riprenderà gli allenamenti in vista della partita di venerdì sera contro il Bologna) . Fonseca ha lasciato un giorno di riposo alla squadra che in molti hanno sfruttato partecipando alla festa per i 4 anni della figlia di Dzeko Una a Ostia Antica. Tra i presenti Cristante, Kolarov, Jesus, Fazio, Perotti, Spinazzola e anche Pellegrini che con il cartellino rosso rimediato a Reggio Emilia dovrà scontare la squalifica contro la squadra di Mihajlovic. La buona notizia potrebbe riguardare Mkhitaryan: la lesione al retto femorale della coscia sinistra lo ha tenuto in infermeria per oltre 25 giorni, ma in settimana è atteso il suo ritorno in gruppo. Domai è previsto anche un nuovo consulto per Diawara: il professor Cerulli, che ha consigliato la terapia conservativa, valuterà i progressi fatti dal centrocampista. Se tutto dovesse andare secondo le previsioni, allora l’intervento chirurgico al menisco esterno del ginocchio sinistro si potrebbe scongiurare con un dimezzamento dei tempi di recupero (ritorno in campo a fine febbraio).

