Roma contromano aspettando Friedkin

Il Siviglia in Europa League e Friedkin per la Roma: squadra e club sono già nel futuro. I giallorossi affronteranno la squadra andalusa agli ottavi di e in contemporanea il presidente Pallotta si prepara a cedere il club al magnate texano. Friedkin in queste ore, ricevuto l'ok dal board del suo gruppo, firmerà il contratto che gli permetterà di arrivare poi al closing, attraverso il lancio dell'Opa residuale e il via libera dell'Antitrust, entro la fine di marzo o la metà di aprile per un investimento di poco superiore ai 700 milioni.

Domani intanto è in programma la sfida delicata alla Sardegna Arena contro il Cagliari. Fonseca però storce il naso per la distanza troppo ravvicinata con la sfida disputata giovedì sera in Belgio, per questo il tecnico dovrebbe affidarsi a tre cambi rispetto all'Europa League: Peres (o Santon) per Spinazzola, Fazio per Mancini e Under per Perez. Chiedendo agli interpreti il pressing e il coraggio mancati in coppa.

(Il Messaggero)