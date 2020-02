Roma-Champions: stanotte o mai più

A Bergamo sarà una gara da dentro o fuori per la Roma. L'Atalanta ha attualmente 3 punti di vantaggio sui giallorossi ed è già forte del successo nello scontro diretto del girone d'andata, stasera dunque gli uomini di Gasperini hanno la chance per staccare la principale rivale per la lotta al quarto posto e mettersi al sicuro. Nelle ultime 10 sfide con i nerazzurri il bilancio per la Roma è preoccupante: 4 ko, 5 pareggi e una sola vittoria. Ma è anche vero che l'Atalanta, nelle ultime 7 casalinghe contro i giallorossi è riuscita a prendersi i 3 punti solo il 20 novembre del 2016. Niente di scontato, dunque, in partenza, considerando che Gasperini dovrà pensare pure allo storico appuntamento di mercoledì: ospiterà il Valencia nell'andata degli ottavi di Champions.

(Il Messaggero)