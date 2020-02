Roma, Carles Perez e Miki per «riempire» di più l’area

Contro l'Atalanta Fonseca cambierà qualcosa nella sua squadra dal punto di vista tattico. Uno dei problemi è lo scarso «riempimento» dell’area avversaria considerato che Dzeko non fa più il centravanti e preferisce svariare su tutto il fronte offensivo. Per la gara di Bergamo prendono piede sempre più le e candidature di Carles Perez e Mkhitaryan. Lo spagnolo ha dato una impressione nei minuti giocati contro il Bologna, l'armeno invece ha segnato il suo quarto gol in 541 minuti giocati. Numeri da bomber, anche se la rete di venerdì è stata inutile.

(Corsera)