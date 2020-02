Roma, avanti brutta

Il pareggio in casa del Gent ha certificato la promozione della Roma, che hanno eliminato la squadra di Thorup e messo qualche altro milione in cassaforte grazie alla qualificazione agli ottavi di finale. Ok il risultato, ma non la prestazione. Solo 3 novità dopo il successo contro il Lecce: dentro Spinazzola da terzino destro e gli esterni alti Perez e Kluivert, con Mkhitaryan spostato a fare il trequartista. I cambi di Fonseca, a parte Kluivert che ha ritrovato il gol dopo quasi 3 mesi, sono risultati deleteri: inutile la presenza sia di Spinazzola sia di Perez. Catena di destra, insomma, spezzata sul nascere e di conseguenza vulnerabile.

(Il Messaggero)