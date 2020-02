Roma a picco, crisi profonda

La Roma non c'è più. La squadra di Fonseca non sembra più la stessa dall'inizio del 2020. Ieri all'Olimpico è arrivata anche la sconfitta con il Bologna di Mihajlovic, che complica seriamente la lotta al quarto posto. La nota più amara è la mancanza di reazione dopo la gara persa a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Anche il pubblico giallorosso, costretto a subire l'ennesimo scempio in una serata glaciale: la Curva Sud canta per 90' ma al termine della gara i giocatori vengono sommersi dai fischi.

(Il Messaggero)