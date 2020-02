Roma a Friedkin, la firma slitta

Servono almeno altre due settimane per perfezionare il signing sulla cessione della Roma da Pallotta a Friedkin. Il termine di metà mese, già soggetto di un secondo rinvio dopo la scadenza originaria del 26 gennaio, non dovrebbe infatti essere sufficiente per trovare la quadra della trattativa. Da ieri, dunque, è stata fissata la nuova data dell'accordo: il 20 febbraio, ma c'è chi ritiene possa esserci una quarta proroga a fine mese.

L'attuale presidente giallorosso Pallotta, intanto, ha formalizzato una procura speciale su alcuni atti notori a favore di Samanta Cornacchiola, patron di Genial service srl, una società di consulenza. In parallelo alla presenza di emissari di Friedkin nella Capitale, Marc Watts, president of the Friedkin group, ed Eric Wiliamson, vicepresident of Friedkin business and development e president of Friedkin Aviation, prosegue la verifica contabile da parte dei banchieri di JpMorgan, di alcuni revisori e dei legali di Latham & Watkins che si confrontano con lo studio Chiomenti e con i banchieri di Goldman Sachs. Altra questione sotto osservazione riguarda il portafoglio dei calciatori con l'analisi delle varie scadenze alla presenza del ds Petrachi.

(Il Messaggero)