Riscatto Mancini, per cancellare subito il Sassuolo

Dopo la difficile partita contro il Sassuolo, Gianluca Mancini ha capito i propri errori ed è pronto a ripartite, come dimostrano le sue parole rilasciato durante la cena con i tifosi Utr: "Con il Sassuolo è stata la partita più brutta della stagione. Dobbiamo mettere qualcosa in più rispetto a quanto dato fino ad oggi e riscattarci da quella brutta prestazione». Ora ha solo voglia di riscattarsi, il prima possibile. Già da stasera, se possibile, contro quel Bologna contro il quale – nella sfida d’andata – visse un’altra giornata non eccezionale. Fonseca lo considera centrale nel suo progetto e spalla perfetta di Smalling. Così tanto che non ci pensa neanche un attimo a riportarlo in mediana: «Riportare Mancini in mezzo vorrebbe dire cambiare due reparti e non uno solo. E per me in questo momento meno si cambia meglio è»

(gasport)