Ricci, gemelli del gol: “Sognavamo Totti. Ci riprendiamo la A”

LA REPUBBLICA - In un’intervista al quotidiano i gemelli Federico e Matteo Ricci, attaccate e centrocampista dello Spezia si sono raccontati parlando anche dei tempi passati a Trigoria e alla Roma dove sono cresciuti. Questo uno stralcio delle loro parole:

Federico: “Abbiamo cominciato nel Morena, la squadra di Roberto Muzzi. Romani, romanisti. Io su una fascia, Matteo dall’altra parte”.

Matteo: “A 11 anni siamo arrivati nella Roma. Io avevo una buona visione di gioco, Federico invece è sempre stato più rapido, reattivo”.

Federico: “Rudi Garcia mi ha detto che sarei potuto essere utile”.

Matteo: “Io invece dovevo fare i conti con un super centrocampo: meglio andare in C, al Grosseto. Finalmente il calcio vero, professionistico”.

Federico: “Sarebbe bello continuare insieme nello Spezia, magari in A. La cosa più bella è sempre tornare a casa da mamma e papà, appena possibile. E dividere la nostra cameretta. Il poster di Totti? Quando giocavo insieme a Francesco, non avevo il coraggio di parlargli. Che campione. Il mio idolo”.

Matteo: “Si, peró anche De Rossi...”