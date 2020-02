Quel «no grazie» per conquistare il gruppo

Il momento non è certo dei migliori dopo le quattro sconfitte già ottenute solo nel 2020, ma Paulo Fonseca non si arrende ed, anzi, scala la marcia per guadagnare nuovamente terreno. L'episodio da segnalare è quello relativo all'intervallo di Sassuolo-Roma quando, arrivato negli spogliatoi per parlare con la squadra, il tecnico portoghese si è trovato davanti il ds Petrachi, sceso nella pancia del 'Mapei' per scuotere la squadra. Fonseca, però, ha subito invitato il dirigente ad uscire.

Nessuna discussione, solo la sorpresa di Petrachi rispetto alla determinazione di Fonseca. Poi il ds si è probabilmente reso conto di essersi preso momentaneamente un ruolo che non era il suo, e così è ritornato sugli spalti. La squadra, dal canto suo, ha ben recepito il messaggio dell'allenatore, come dimostra la prestazione che nel secondo tempo ha avuto caratteri ben differenti.

(Il Messaggero)