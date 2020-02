Punte ovunque: così il Sassuolo tesse la sua tela

Il Sassuolo sabato sera ha dato una vera lezione alla Roma, battuta 4-2. Sincronismi perfetti, palleggio sicuro e coraggio nel prendersi i rischi per scalfire la pressione. La squadra di De Zerbi ha sfruttato dei movimenti conosciuti per sorprendere l’avversario e andare in vantaggio. I giocatori più avanzati come Caputo e Berardi rientravano attirando gli avversari, poi scambiavano con i mediani (soprattutto Locatelli) o con il trequartista Djuricic, riuscendo ad aprire il campo per la ripartenza.

(gasport)