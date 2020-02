Promosso Fazio, resta ancora fuori Mancini

Nella conferenza stampa di ieri Fonseca ha regalato qualche indicazione sulla formazione,

annunciando in pratica l’esclusione di Mancini a favore di Fazio: «Gianluca è un grandissimo giocatore. Ritornerà però in squadra quando penserò che abbiamo bisogno di lui. Contro il Gent, Smalling e Fazio hanno fatto una buona partita». Stupisce non poco l’assenza dell’ex atalantino.

Fiducia di nuovo a Kolarov («Giocherà contro il Lecce le sue caratteristiche sono importanti per la squadra»), e ai veterani del gruppo: Cristante e Veretout in mediana, Pellegrini nel ruolo di trequartista, Mkhitaryan esterno alto a sinistra e a capitan Dzeko.

(Il Messaggero)