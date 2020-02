Procura federale: archiviato il caso del ds Petrachi

Mentre la Roma stenta a ritrovare i risultati con cui aveva chiuso il 2019, e i legali di Dan Friedkin sono nella Capitale per completare l'acquisizione del club, arrivano buone notizie per Gianluca Petrachi. La Procura federale nella giornata di ieri ha infatti deciso di archiviare il caso del ds giallorosso, accusato di aver iniziato a lavorare per la Roma quando ancora era un dipendente del Torino, ritenendo che non ci siano state violazioni dei principi di lealtà e correttezza.

(La Repubblica)