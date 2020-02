Primavera: la Roma spreca un'occasione

IL TEMPO (E. ZOTTI) - La Roma Primavera butta la vittoria. I giallorossi si complicano la vita e pareggiano 3-3 il match del Tre Fontane contro un Napoli in piena zona retrocessione. All'impianto dell'Eur va in scena un primo tempo surreale, con la Roma che si porta sul 2-0 con i gol di Trasciani e Calafiori prima di staccare completamente la spina regalando di fatto ai partenopei la possibilità di tornare a Napoli con la vittoria in tasca. Nel giro di 60 secondi infatti - tra il 36' e il 37' - la squadra giallorossa subisce due sberle dagli ospiti, che prima accorciano le distanze con Vianni e poi trovano il pareggio grazie a Labriola. L'uno-due micidiale taglia le gambe ai giallorossi che vorrebbero soltanto rientrare negli spogliatoi per cercare di riorganizzare le idee, ma in pieno recupero è ancora Vianni a trafiggere Zamarion portando il punteggio sul 3-2 in favore degli ospiti. Nella ripresa i ragazzi di De Rossi - adesso quinti in classifica insieme alla Sampdoria - cercano di rimediare alle ingiustificabili disattenzioni del primo tempo e trovano subito il pareggio con Estrella, che scuote i compagni con un'esultanza rabbiosa. L'impeto romanista però non trova ulteriori sbocchi, con gli attacchi dei padroni di casa che si infrangono sulla difesa napoletana.

Quelli di ieri sono altri due punti persi che si aggiungono alle tante sbavature viste da inizio campionato, lo sa bene De Rossi che a fine gara non risparmia critiche alla sua squadra: "La parita è stata lo specchio della stagione, siamo caduti un'altra volta nella trappola. Quando attacchiamo siamo irresistibili, poi pensiamo di aver vinto, ci fermiamo e sembra come se aspettassimo il rientro degli avversari. È successo già altre 5-6 volte quest’anno". Intanto - a causa dell'emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus - la Lega Serie A ha stabilito che le gare della 6ª giornata di ritorno del Campionato Primavera 1 in programma nel prossimo weekend si disputino sabato 11 aprile.