Più compri, più conti: ecco l'app giallorossa per votare i campioni

Un nuovo modo di interagire con la propria squadra e di sentirsi parte integrante del club, nell’accezione più moderna del termine. E’ questo l’obiettivo dell’accordo tra la Roma e Socios.com, un app che consente di votare sondaggi e vincere premi esclusivi. I tifosi si sentiranno partecipi delle decisioni della propria squadra. In sintesi: più acquisti, più scali le classifiche, maggiori sono i benefici che hai. Si è iniziato ieri a votare per scegliere il nome della leggenda a cui intitolare un campo di Trigoria, ma a questo punto, la domanda che molti si fanno è: i tifosi potranno acquistare con questa valuta, magari qualche campione come Messi?

(gasport)