Petrachi a Dzeko: "Prendi per mano questi ragazzi"

Due giorni dopo la sconfitta col Sassuolo, ieri Fonseca si è ritrovato faccia a faccia con la squadra. Il portoghese era stato preceduto dal ds Petrachi che ha avuto un confronto in particolare con Dzeko, dopo le dichiarazioni nel postpartita di sabato. Fonseca, che non si sottrae al confronto, è molto deluso dall'atteggiamento dei suoi tenuto a Reggio Emilia. Petrachi, invece, ha chiesto proprio all'attaccante bosniaco di essere ancora di più una guida, in campo e fuori, vestendo i panni del leader di un gruppo pieno di giovani.

Sul campo, infine, Fonseca ha ritrovato Mkhitaryan che potrebbe rientrare tra i convocati per il match contro il Bologna, in programma venerdì sera. Pastore dovrebbe prendere il posto di Pellegrini, squalificato.

(La Repubblica)