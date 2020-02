Perez o Kluivert in attacco, Fazio confermato

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Fiducia a Fazio al centro della difesa. Fonseca ha deciso di schierare per la terza volta consecutiva il difensore argentino per dare stabilità ad un reparto che è riuscito soltanto in due occasioni da inizio 2020 a mantenere inviolata la porta difesa da Pau Lopez. Accanto a Fazio ci sarà il pilastro Smalling, mentre a Mancini toccherà un'altra panchina: l'ex Atalanta è tra i giocatori maggiormente in affanno nel periodo negativo della Roma e ha bisogno di ritrovarsi. «Possiamo cambiare due, tre o quattro giocatori per questa partita. Non abbiamo molto tempo per recuperare ed è normale che potremo cambiare qualche giocatore per essere più freschi» l'annuncio dell'allenatore portoghese, che è intenzionato a schierare Santon al posto di Spinazzola, Kluivert al posto di Perotti e Mkhitaryan al posto di Perez. Lo spagnolo è in forma ed è comunque in ballo per una maglia da titolare. Confermati anche Kolarov e Pellegrini, mentre come sempre sarà Dzeko (diffidato) a guidare il reparto offensivo. Torna tra i convocati Cetin, mentre sono out l'esubero Jesus e Diawara, vicino al rientro. Intanto in quest'ultima settimana di febbraio è in programma il cda, che tra le altre cose approverà la semestrale al 31 dicembre 2019.