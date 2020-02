Perez, grinta da vendere: «Questa squadra non molla»

La partita con il Gent ha convinto i tifosi che, nonostante il momento difficile attraversato dalla Roma, nella rosa giallorossa ci sia un ragazzo con la testa libera e le gambe veloci. E' Carles Perez, reduce dal suo primo gol all'Olimpico. L'ex Barcellona si è già inserito perfettamente nello spogliatoio, e a Trigoria ha trovato stimoli e stabilità. E' rimasto colpito da Dzeko e Mkitharyan, da cui cerca di imparare il più possibile, ed è molto disponibile ad ascoltare Fonseca e il suo staff. Ieri il giocatore ha voluto ribadire la sua felicità con un post pubblicato su Instagram: «Questa squadra non si arrende. Non potevo immaginare un esordio migliore in Europa League, grazie ai tifosi per il loro sostegno, questa è la strada giusta».

(Gasport)