Peres-Fazio, ecco i due ripescaggi per la svolta

Uno era finito in panchina, l'altro sembrava un esubero difficile anche da piazzare in Brasile. Oggi invece saranno titolari a Bergamo contro l'Atalanta nella gara clou della stagione della Roma. Considerando che Fonseca dovrebbe spostare Mancini a centrocampo, Fazio è il primo candidato a prendere il posto al fianco di Smalling nonostante non scenda in campo dal 15 dicembre dalla gara contro la Spal. Sulla fascia destra invece ci sarà Bruno Peres, che dopo la partenza di Florenzi si è trasformato da giocatore da vendere in titolare.

(Il Messaggero)