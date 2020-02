Peres avanza la sua candidatura e insidia Santon sulla fascia destra

Dopo l'ottima prestazione contro il Bologna, Bruno Peres è pronto a rimettersi totalmente in gioco, e in vista della sfida contro l'Atalanta di sabato sera insidia Santon per una maglia da titolare sulla fascia destra. Con la partenza di Florenzi, l'infortunio di Zapapcosta e la poca voglia di Spinazzola di giocare destra, Fonseca ha gli uomini contati, ecco perchè le quotazioni del brasiliano stanno risalendo. Saranno decisivi i prossimi due allenamenti. Intanto Mancini potrebbe tornare a centrocampo, mentre Pastore continua ad allenarsi a parte.

(il messaggero)