Pellegrini si ferma, Perez e Micki con il Gent. Friedkin avanza e prepara la fumata bianca

Oggi Lorenzo Pellegrini farà la risonanza magnetica a Villa Stuart, dopo l'ecografia di ieri a Trigoria, per valutare l'entità dell'infortunio. Sostituito nell'intervallo contro il Lecce, il centrocampista aveva avvertito un indurimento all'adduttore sinistro. Ieri le sensazioni del giocatore non erano positive. Giovedì la Roma sarà impegnata nel ritorno dei sedicesimi di Europa League contro il Gent e Fonseca, dopo l'ecatombe infortuni, non vuole più rischiare. Se il numero 7 dovesse fermarsi, Mkhitaryan potrebbe essere schierato trequartista con Perez a destra e uno tra Kluivert e Perotti a sinistra.

Entro il weekend Friedkin e Pallotta vorrebbero arrivare al signing del preliminare per il passaggio di proprietà del club. I tempi per ultimare i dettagli potrebbero però allungarsi facendo slittare le firme ad inizio marzo.

(Il Messaggero)