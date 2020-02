Pellegrini salta almeno 2 gare. Perez: scatta il riscatto

Arriva il responso sulle condizioni di Lorenzo Pellegrini: edema muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra, salterà le gare contro Gent e Cagliari - biglietti per assistere alla partita contro gli isolani acquistabili solamente online -. L'obiettivo è recuperare il numero 7 per il match contro la Sampdoria dell'8 marzo, altrimenti si dovrà attendere quello contro il Milan per rivederlo in campo.

I 3 punti conquistati contro il Lecce fanno invece scattare l'obbligo di riscatto per Carles Perez. 11 milioni da garantire al Barcellona, oltre a quello già versato per il prestito.

(corsera)