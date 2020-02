Pellegrini, quei fischi che cambiano il vento

I fischi dell'Olimpico sono arrivati, improvvisi e inaspettati. Come se Pellegrini fosse il colpevole unico della situazione nella quale è caduta la Roma. Il giocatore sta giocando al di sotto delle aspettative e i fischi sono legittimi, come ogni forma di protesta civile. Il pubblico può dissentire,ma c’è pure chi ha il diritto di sostenere che quei fischi fossero un po’ ingiusti. Ed ecco perchè: non è stato solo Pellegrini ad aver abbassato il suo livello di rendimento, ma come lui ce ne sono tanti. Inoltre il numero 7 è un patrimonio della Roma e della Nazionale, cresciuto a Trigoria, che ha sul suo contratto ha una clausola pericolosa. Forse sarebbe preferibile invitarlo a firmare un rinnovo più blindato e un ambiente più benevolo e non improvvisamente ostile lo aiuterebbe.

(Il Messaggero)