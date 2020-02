Pellegrini, oggi esami: c'è il rischio lesione

Ansia in casa Roma. Domenica contro il Lecce Lorenzo Pellegrini era uscito al termine della prima frazione di gioco per un problema agli adduttori. Ieri il centrocampista si è sottoposto ad una ecografia, oggi farà la risonanza magnetica. Il rischio è una lesione. Salterà la sfida di giovedì con il Gent e probabilmente il Cagliari domenica. «Il servizio sarà migliore di quello a Roma. I pullman per lo stadio erano pochissimi. I nostri tifosi sono stati perquisiti ben 4 volte. A Gand i 1300 romanisti saranno accolti meglio», le parole del responsabile della sicurezza del Gent in vista della gara.

(Gasport)