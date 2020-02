Pellegrini non fa pace con la porta e si infortuna

Non c'è alcuna bocciatura dietro il mancato rientro in campo di Lorenzo Pellegrini nel secondo tempo del match vinto contro il Lecce, anche se la prova del numero 7 non è stata sufficiente, soprattutto per le due occasioni sprecate davanti alla porta avversaria. Fonseca lo ha lasciato negli spogliatoi per precauzione: indurimento al flessore della gamba sinistra. Il giocatore è però in dubbio per la partita di giovedì in Belgio, ritorno dei sedicesimi di Europa League contro il Gent.

(Il Messaggero)