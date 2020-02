Pellegrini è out ma Peréz confermato. E domani c'è il Gent

La Roma ha ufficialmente riscattato dal Barcellona Carles Perez. Lo spagnolo infatti con la prima partita disputata da titolare domenica contro il Lecce ha fatto scattare la condizione per il riscatto, fissato a 11 milioni più il milione che era previsto per il prestito. "Mi piace il fatto che i giallorossi abbiano scommesso su di me e voglio restituire questa fiducia. Non sono mica un ragazzino della cantera, ma un professionista dalla testa ai piedi" è stato il commento di Perez.

Fonseca però non potrà contare su Lorenzo Pellegrini per la sfida con il Gent e probabilmente anche contro il Cagliari. Il numero sette giallorosso infatti ha svolto degli esami che hanno rivelato un edema muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra, che lo costringerà a star lontano dal campo e sperare di rientrare l'8 marzo per la partita contro la Sampdoria in casa.

(La Repubblica)