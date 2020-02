Pelizzoli: «Atalanta bellissima, ma giallorossi forti. Dzeko? Folle criticarlo»

GASPORT - In occasione della sfida di sabato sera tra Atalanta e Roma, dove entrambe le squadre si giocano gran parte dell'accesso alla prossima edizione di Champions League, Ivan Pelizzoli, doppio ex della partita, ha rilasciato una lunga intervista alla rosea. Queste le sue parole sulla gara del Gewiss Stadium:

Pelizzoli che gara sarà?

Una bella partita, sotto ogni punto di vista. Perché la Roma non può perdere il treno Champions e perché l'Atalanta può invece allungare. Sarà una sfida apertissima.

(...)

Dove l'Atalanta è più forte della Roma e viceversa.

L'Atalanta mentalmente. Sono una squadra affiata e il fattore casalingo peserà. La Roma ha invece giocatori di valore, che possono fare la differenza quando vogliono. Ad iniziare da Dzeko. A Roma c'è chi lo critica? Una follia, anche se criticavano pure Batistuta.

(...)

Muriel segna e va in panchina, Kalinic non funziona.

Muriel se entra a partita in corsa è devastante, fa la differenza e cambia le partite. Nella Roma manca invece un'alternativa a Dzeko, quando non c'è o non è in forma. Fomseca è Dzekodipendente: quando gira lui la Roma va, gioca bene, trova un riferimento avanti e ha più personalità.

(...)

E se la Roma si mettesse a specchio come all'andata?

Dipenderà anche come si metterà Gasperini, lui ha mille idee. La Roma deve cercare di fare la sua partita, imporre il suo gioco, a prescindere dall'avversario. Le grandi squadre hanno questa mentalità qui.

Fonseca?

Non l'ho ancora inquadrato. La Roma ha avuto tanti alti e bassi. Ma anche tanti infortuni.

Da portiere a portiere. Cosa pensa di Pau Lopez?

Un buon portiere, ma se dovessi sceglierne uno per una grande squadra, probabilmente sceglierei altro.

(...)