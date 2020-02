Peggior partenza dopo la sosta di Natale degli ultimi 45 anni

Bocciatura in pubblico e ovviamente via Internet. I tifosi giallorossi non accettano la resa di Bergamo e contestano la squadra. La classifica del resto inquadra la crisi della Roma, ormai ferma da due mesi: 4 punti in 7 partite di campionato. Dopo 45 anni, ecco la peggior partenza dopo la sosta di Natale. L’Atalanta vola a +6 e restare fuori dalla Champions per il secondo anno di fila farebbe scattare automaticamente il ridimensionamento. E in questo senso non avrebbe la certezza di restare nemmeno Fonseca. Sotto esame come la sua rosa ormai sfiorita.

(il messaggero)