Pau Lopez, quando nel rinvio c'è l'insicurezza di una squadra

Pau Lopez attraversa un momento di indecisione. Nonostante non abbia subito gol con il Gent - anche grazie ad alcuni suoi interventi - ciò che dà più agli occhi sono le stecche che prende sul suo lato migliore, il gioco con i piedi e la gestione del pallone. Guardandolo nelle ultime gare, il gioco con i piedi non sembra più il suo punto di forza.

Nel calcio di Pau Lopez si può facilmente rivedere tutta l'insicurezza della squadra, che non trova la soluzione per uscire dalla crisi e che cerca spesso il passaggio all'indietro mandando in difficoltà l'ex Betis. La reazione del numero 13 è una delle fotografie più rappresentative del gruppo.

Contro il Gent ha sbagliato appoggi facili, due volte ha regalato il pallone agli avversari, due li ha mandati fuori. Ciò che caratterizza un portiere è trasmettere sicurezza alla squadra, alla sua linea. Questo non succede: la squadra perde certezze, gli scarica il pallone addosso e lui, gira che ti rigira, sbaglia.

(Il Messaggero)