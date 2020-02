Pau in risalita. L’errore derby pesa ancora. Ma l’Europa ha aiutato Lopez

Dopo l'errore nel derby la sensazione è che qualcosa sia cambiato: l'impressione è che Pau Lopez abbia perso un po' di serenità nelle uscite. Di certo le partite con Gent e Lecce senza subire reti sono state un'iniezione di fiducia. Inoltre, il portiere spagnolo è fondamentale per il gioco di Fonseca non soltanto per come comanda la difesa o per come para, ma anche per la sua capacità di essere il primo regista della squadra. Nell'andata di Europa League col Gent ha toccato 38 volte per effettuare passaggi con una media realizzativa del 71%.