«Patto per la Champions». La Roma prova a ripartire

Dopo le sconfitte con Sassuolo e Bologna, Fonseca fa autocritica. Per proteggere maggiormente la difesa il tecnico sta pensando di adottare un 4-1-4-1, con Mancini in veste di play basso davanti ai centrali, mentre Pellegrini farebbe un passo indietro per mettersi in linea con Veretout, pronti ad inserirsi negli spazi che Dzeko è bravo ad aprire. Nel confronto andato in scena con la squadra ai più giovani è stato consigliato in questo momento di tenersi lontano dai social e dalle radio locali, che naturalmente sono pieni di critiche. L’impressione generale, comunque, è che la squadra sia uscita dal colloquio rafforzata e convinta. Tanti giallorossi sono certi che a Bergamo disputeranno una grande partita, riaprendo così il discorso della qualificazione in Champions.

(Gasport)