Parma-Lazio, Lotito reagisce: «Critiche all'arbitro inutili e fuori luogo»

Non si placano le polemiche dopo gli episodi di Parma-Lazio e le proteste furibonde di D’Aversa, il quale ha contestato la decisione dell’arbitro di non concedere il rigore agli emiliani allo scadere per la trattenuta di Acerbi ai danni di Cornelius.

Lotito, a Milano per un evento, ha spiegato quale sia la sua posizione in merito a questa situazione, oltremodo delicata in vista dello sprint a tre con Juventus e Inter per lo scudetto «Non ho mai espresso giudizi sugli arbitraggi perché lo ritengo fuori luogo e non utile, soprattutto a caldo, a incontro appena finito. Credo che la Lazio a Parma abbia meritato e che tutte le interpretazioni fatte a posteriori siano prive di fondamento».

(Corsera)