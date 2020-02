Pari con il Gent: primo regalo a Friedkin

La Roma accoglie con la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League l'ingresso di Friedkin nel club giallorosso. Il magnate texano infatti, nella notte tra oggi e domani - a Borsa italiana chiusa - dovrebbe firmare il preliminare per l’acquisto del club giallorosso per una cifra intorno ai 720 milioni.

Il passaggio del turno arriva grazie all'1-1 ottenuto in casa del Gent - reti di David e Kluivert - al termine di una gara difficile e faticosa per gli uomini di Fonseca: agli ottavi ci va la squadra più solida e con un tasso tecnico maggiore, ma i giallorossi hanno subito 23 tiri degli avversari - mai così tanti finora in Coppa - e segnato nel solo tiro nello specchio, eccettuato il palo di Kolarov. Insomma, per la probabile ultima partita dell’era Pallotta ci si aspettava di più.

(Gasport)