Pallotta-Friedkin: ci siamo. La Roma vicina alla svolta

Sembra ormai in dirittura d'arrivo il passaggio societario della Roma da James Pallotta a Dan Friedkin. Nella giornata di ieri negli uffici della società giallorossa a Viale Tolstoj si sono infatti presentati gli advisor dei due magnati, Brian Walker, Brad Beinart, Derrick Burnett, Matthews Edward e Bob Needham, che dopo ore di trattative sono rientrati nel proprio albergo a Piazza della Repubblica. Negli uffici dell'Eur erano presenti anche il ceo Guido Fienga e il vice presidente Mauro Baldissoni. Sono circolate parecchie indiscrezioni anche sul fatto che nella Capitale fossero presenti si Dan Friedkin che il figlio Ryan, ma sono rimasti pettegolezzi. I due sembra non si faranno vedere prima dell'ufficiale passaggio di proprietà. La due diligence è stata portata a termine, quindi adesso non resta che aspettare la firma sul preliminare, che dovrebbe richiedere una decina di giorni, a metà febbraio circa.

