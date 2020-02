Olimpico sotto stress, si gioca ogni 42 ore. Ipotesi erba sintetica

Dopo l'Europa League, la Roma va in cerca anche di una vittoria in campionato che manca da 35 giorni. Con un problema in più da affrontare: lo stress del prato dell'Olimpico. Oggi contro il Lecce lo stadio ospiterà la terza partita in quattro giorni, dopo Roma-Gent e Italia-Scozia di ieri per il Sei Nazioni di rugby. Una settimana fa anche la Lazio era scesa in campo all'Olimpico contro l'Inter: quattro match in sette giorni, uno ogni 42 ore. A Trigoria c'è però preoccupazione e molti sono convinti che la situazione migliorerebbe sostituendo il manto con un misto tra erba vera e sintetica: formula adottata, ad esempio, a San Siro. Secco 'no' della Lazio.

(La Repubblica)