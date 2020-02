Olimpico sotto stress: 4 gare in 8 giorni, cure al prato

Quattro partite in otto giorni, un tour de force che metterà a dura prova il terreno dello stadio Olimpico. Il via c’è stato domenica sera con Lazio-Inter e la fine ci sarà domenica prossima con Roma-Lecce. In mezzo, giovedì, l’impegno dei giallorossi in Europa League contro il Gent e sabato l’esordio casalingo dell’Italia al Sei Nazioni contro la Scozia. Ecco perchè i lavori per mantenere il campo in buone condizioni sono iniziati e proseguiranno tutta la settimana. Anche per 24 ore al giorno.

