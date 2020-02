Olimpico, nuovi ingressi: ecco il test per l'Europeo

Questa sera, in occasione di Roma-Bologna verrà sperimentato all'Olimpico un nuovo piano per il prefiltraggio che ha l'obiettivo di accorciare l'attesa dei tifosi. Un piano già utilizzato per le gare Uefa e Fifa, e che sarà la stesso applicato questa estate in vista degli Europei. Il piano consente di triplicare il numero di varchi di ingresso, che saranno 56 posti ai lati dell'Obelisco, si tratta di cancelli mobili alti 1.20 m, in cui gli steward applicheranno il classico controllo con verifiche di documentazione e controllo di borse e oggetti. Dopo di che il pubblico potrà proseguire verso i consueti cancelli senza ulteriori controlli di prefiltraggio. Per la gara di questa sera tra Roma-Bologna i cancelli verranno aperti alle 18:45.

(il messaggero)