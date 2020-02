Non basta Dzeko a 100 gol, Roma in bambola col Sassuolo

Tre gol in trenta minuti, non accadeva dal 2012, sono la sintesi di una sconfitta shock per la Roma, imbambolata e stordita contro il Sassuolo. La bella prestazione nel derby non aveva garantito la vittoria, ma almeno la sensazione che la squadra avesse imboccato la strada giusta. Ieri sera invece, Dzeko e compagni sono sprofondati di nuovo in un baratro. Il Sassuolo vince 4-2 e i giallorossi perdono tre punti pesanti, rischiando di condizionare in maniera grave la corsa al quarto posto. Unica nota positiva, Dzeko raggiunge quota 100 gol con la maglia della Roma, grazie al decimo centro stagionale e diventa il settimo ad aver raggiunto le tre cifre. Una stagione non entusiasmante, ma continua ad essere uno dei punti fermi, senza alternativa di livello.

(la repubblica)