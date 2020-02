Niangbo ci riprova, Gent all'Olimpico senza paura

Contro il Gent la Roma ritrova Anderson Niangbo, attaccante ivoriano già affrontato nel doppio confronto della fase a gironi contro il Wolfsberger. Niangbo è stato in campo 90 minuti contro i giallorossi sia all’andata sia al ritorno, mettendo in difficoltà con la sua velocità la retroguardia di Fonseca, soprattutto nella sfida giocata all’Olimpico. Oggi Niangbo sbarcherà nella capitale insieme ai compagni di squadra e domani dovrebbe giocare titolare: in questa stagione ha disputato 31 partite, con 11 reti all’attivo e 8 assist. In Europa però non ha ancora segnato.

(Gasport)